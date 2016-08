De cirkel is helemaal rond: Wiggins neemt straks afscheid van wielerfans in Zesdaagse van Gent

Bewerkt door: Glenn Bogaert

26/08/16 - 14u18 Bron: Belga

© reuters.

Bradley Wiggins en Mark Cavendish nemen van 15 tot 20 november samen deel aan de Zesdaagse van Gent. Dat maakten de organisatoren vandaag officieel bekend. De in Gent geboren Wiggins (36) zal zijn carrière dus afsluiten op een voor hem speciale locatie.

Wiggins en Cavendish kroonden zich eerder dit jaar tot wereldkampioenen ploegkoers. Op de voorbije Spelen veroverde Wiggins in de ploegenachtervolging zijn vierde olympische gouden medaille op de piste. In Rio de Janeiro behaalde Cavendish zilver in het omnium. 13 jaar na eerste deelname "Wiggins en Cavendish waren ook al eerder van de partij in het Kuipke", zo klinkt het in een persbericht. "Wiggins reed zijn eerste Gentse Zesdaagse al in 2003 en won, aan de zijde van Matthew Gilmore. In 2007 kwam Sir Bradley terug naar zijn geboortestad, samen met Mark Cavendish die er twee jaar eerder als neoprof ook al te zien was geweest. In 2014 strandde Cavendish aan de zijde van Iljo Keisse nog op een zucht van de eindzege. Misschien lukt het hem dit keer en met Bradley Wiggins wel?"

© reuters.

Nostalgie in 't Kuipke

"Voor zover ik me kan herinneren, was de Gentse Zesdaagse in 1986 de eerste koers die ik ooit gezien heb", vertelt de in Gent geboren Wiggins, de eerste Britse Tourwinnaar ooit. "Op mijn 19de reed ik er zelf voor het eerst, dus de cirkel is rond als ik er ook mijn laatste rijd. Er hangt zoveel nostalgie in 't Kuipke: Merckx, Sercu en alle groten van de piste reden er. Logisch dus dat Gent voor mij het einde zal zijn."



Samenwerking bekronen

"Het is altijd fantastisch om een historisch evenement als de Gentse Zesdaagse te rijden, maar samen met Brad, als regerende wereldkampioenen en in zijn afscheidswedstrijd, dat zal iets heel bijzonder zijn", vervolgt Mark Cavendish, goed voor 30 etappezeges in de Tour. "Na de nipte tweede plaats met Iljo twee jaar terug, zou een overwinning de perfecte manier zijn om mijn samenwerking met Brad op de fiets te bekronen."



Idee van 'Wiggo' en 'Cav'

"Het idee om dit jaar samen te komen rijden in Gent kwam van de renners zelf", zegt organisator Rob Discart. "Eind vorig jaar waren er reeds contacten met Cavendish en in het voorjaar werden we voor het eerst geïnformeerd over de interesse van Wiggins. Na hun knalprestatie op het WK in Londen werden deze ambities bevestigd en meer concreet. We wilden hen er uiteraard maar wat graag bij en die wereldtitel maakt het nog mooier. We zijn (net als de vele wielerliefhebbers) erg fier om twee van de grootste iconen van het hedendaagse wielrennen samen aan de start van onze 76e editie te hebben."