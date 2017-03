Zidane weigert kritiek op Gareth Bale te aanvaarden

Egon Van Nijverseel

8/03/17 - 13u41

© photo news.

Real Madrid won weliswaar met 1-3 van Napoli in de terugronde van de zestiende finales van de Champions League, toch was Napoli in de eerste helft heer en meester. Zinedine Zidane weigert nu toe te geven dat Real-ster Gareth Bale verantwoordelijk was voor de slechte start.

Gareth Bale mocht opnieuw aantreden voor 'De Koninklijke' nadat hij de vorige wedstrijd miste wegens een schorsing. Ondanks de overwinning was Bale toch één van de spelers van Madrid die in de schaduw bleven van een pittig Napoli. Real Madrid-trainer Zinedine Zidane weerlegde al snel de kritiek die Bale kreeg, omdat hij zogezegd zijn verdedigende taken links liet liggen.



"Ik ben er helemaal niet mee akkoord," vertelt de Fransman aan Mediaset Premium. "In de eerste helft speelde iedereen slecht, niet alleen Bale. Ik denk ook niet dat we geluk gehad hebben, want geluk bestaat niet in voetbal. Natuurlijk moeten we duidelijk verbeteren. We wisten dat het moeilijk ging zijn tegen Napoli, het is een moeilijke verplaatsing. In de eerste helft hebben we afgezien, omdat we niet konden spelen zoals we wilden. In de tweede helft deden we het veel beter en ik ben blij met de overwinning."