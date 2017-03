Arsenal zonder Özil tegen Bayern München

Egon Van Nijverseel

6/03/17 - 15u26 Bron: Belga

© getty.

Arsenal kan dinsdag in de terugwedstrijd van de achtste finales in de Champions League geen beroep doen op spelverdeler Mesut Özil. De Gunners moeten tegen Duits landskampioen Bayern München een 5-1 nederlaag proberen op te halen.

"Özil zit niet in de selectie omdat hij de vorige dagen ziek is geweest. Hij heeft zondag één keer getraind, maar ik denk dat hij fysiek nog niet klaar is om terug bij de groep aan te sluiten", verklaarde Wenger tijdens de traditionele persconferentie daags voor de wedstrijd.



Ook afgelopen weekend zat de Duitser niet in de selectie van de Gunners. Zonder hem verloor Arsenal met 3-1 op het veld van het Liverpool van Rode Duivels Divock Origi en Simon Mignolet. In de Champions League staat Arsenal dinsdag voor een bijna onmogelijke opdracht na de 5-1 nederlaag van twee weken geleden in München.



Door de bijzonder magere resultaten komt Wenger steeds meer onder vuur te liggen in de Britse hoofdstad. Zaterdag kreeg hij dan ook nog eens extra kritiek te slikken omdat hij sterspeler Alexis Sanchez op de bank had laten starten. Volgens meerdere mediaberichten zou een ruzie tussen de coach en de Chileense aanvaller aan de beslissing vooraf zijn gegaan. Wenger noemt die vermeende ruzie "compleet uit de lucht gegrepen". "Er is niets gebeurd", benadrukte de Franse coach. "De berichten zijn onjuist, maar ik begrijp dat de kranten gevuld moeten worden."