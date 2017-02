Diego Maradona gelooft in wederopstanding Napoli

Door: redactie

16/02/17 - 11u47 Bron: ANP

© kos.

Met de Argentijn als supporter op de tribune verloor de Italiaanse club woensdag de eerste confrontatie met Real Madrid in de achtste finale van de Champions League (3-1). "We hadden via Mertens de kans om er nog 3-2 van te maken. Maar we zijn niet dood, ik geloof erin dat we revanche kunnen nemen. Forza Napoli!'', schreef 'Pluisje' op Facebook.