Belgen eisen hoofdrol op in vurige Griekse kraker: Vadis scoort, Engels krijgt rood

Het Olympiakos van coach Besnik Hasi en Belgen Björn Engels, Guillaume Gillet en Vadis Odidja hebben vandaag een zure nederlaag opgelopen in de topper op het veld van AEK Athene. Vadis tekende vlak na rust nog voor de 0-2, maar Olympiakos gaf die bonus helemaal uit handen: 3-2.

De Griekse fans maakten er een echte heksenketel van in Athene, maar dat vuur sloeg niet over op de spelers. De Club-killer in de laatste voorronde van de Europa League kwam halfweg de eerste helft op achterstand na een treffer van Marko Marin (ex-Anderlecht). In de eerste minuut na de pauze was het Vadis Odjidja die de score verdubbelde voor Olympiakos toen hij op de rand van het strafschopgebied de bal met links richting bovenhoek mikte. AEK kwam terug in de wedstrijd met een doelpunt van Lazaros Christodoulopoulos (62'). Daarna werd de wedstrijd even stilgelegd door het hevige vuurwerk in het stadion.



Christodoulopoulos leek in de 80e minuut met zijn tweede doelpunt van de avond voor een puntendeling te zorgen, maar Petros Mantalos bracht de thuissupporters naar een delirium in de 89e minuut. Guillaume Gillet en Vadis Odjidja speelden de volledige wedstrijd voor Olympiakos. Bjorn Engels kreeg in de absolute slotfase nog een rode kaart na een opstootje en Silvio Proto bleef op de bank. Bij AEK speelde Viktor Klonaridis enkel de eerste helft.



AEK blijft na vijf wedstrijden aan de leiding van het klassement met dertien punten. Trainer Besnik Hasi heeft met Olympiakos zijn start gemist en volgt als vierde op vijf punten van AEK.