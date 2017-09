Salaris Neymar uitgelekt: Braziliaan verdient liefst 4.000 euro per uur

Bewerkt door: MH

De transfer van Neymar voor 222 miljoen euro was al duizelingwekkend, maar nu is het salaris van de Braziliaanse ster ook uitgelekt. Volgens Der Spiegel, dat zich baseert op Football Leaks, verdient de aanvaller bij Paris Saint-Germain maar liefst 4.000 euro per uur (!), oftewel 37 miljoen euro per jaar.