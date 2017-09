Praet pakt de scalp van AC Milan - Dessers krijgt pandoering van PSV

Bewerkt door Glenn Van Snick

Roland Lamah heeft met FC Dallas in de Major League Soccer een 4-1-nederlaag geleden op het veld van Minnesota United. De vijfvoudige Rode Duivel viel kort voor tijd in bij de bezoekers.

Dallas kwam in het TCF Bank Stadium, waar 22.000 toeschouwers de match bijwoonden, na een kwartier 0-1 voor via Tesho Akindele. Maar daarna nam Minnesota het initiatief over. De thuisploeg zou nog vier keer scoren, langs Christian Ramirez (24.), Miguel Ibarra (35.), Ethan Finlay (71.) en Abu Danladi (88.). Middenvelder Lamah viel in de 86e minuut in voor Hernan Grana.



FC Dallas staat met 38 punten uit 29 matchen achtste in de Western Conference. De top zes speelt de play-offs.

Dennis Praet wint met Sampdoria van AC Milan Sampdoria heeft AC Milan vandaag zijn tweede nederlaag van het seizoen aangesmeerd. Het team uit Genua versloeg de Milanezen op de zesde speeldag van de Italiaanse Serie A met 2-0.



Zapata (72.) bracht Sampdoria diep in de tweede helft op voorsprong na gestuntel in de Milanese verdediging. In de toegevoegde tijd stelde invaller Alvarez (90.+1) met de tweede thuistreffer de drie punten veilig. Dennis Praet werd bij de 'Blucerchiati' in het slot naar de kant gehaald.



AC Milan kocht de afgelopen zomer fors in en begon het seizoen met erg veel ambitie, maar moet voorlopig tevreden zijn met twaalf punten op de vijfde plaats. Dat zijn er al zes minder dan Napoli en Juventus, die met een perfect rapport van achttien punten uit zes matchen de stand aanvoeren. Sampdoria staat zesde met elf punten, en heeft nog een wedstrijd te goed. Duvan Zapata breekt de ban na 72 minuten! ¿¿ 1-0 voor @sampdoria ¿ pic.twitter.com/ap3Wp9eNZf — Eleven Sports BE (@ElevenBE_nl)