Invaller Lamah gaat met Dallas onderuit in Minnesota

Bewerkt door Glenn Van Snick

24/09/17 - 10u49 Bron: Belga

© photo news.

Roland Lamah heeft met FC Dallas in de Major League Soccer een 4-1-nederlaag geleden op het veld van Minnesota United. De vijfvoudige Rode Duivel viel kort voor tijd in bij de bezoekers.

Dallas kwam in het TCF Bank Stadium, waar 22.000 toeschouwers de match bijwoonden, na een kwartier 0-1 voor via Tesho Akindele. Maar daarna nam Minnesota het initiatief over. De thuisploeg zou nog vier keer scoren, langs Christian Ramirez (24.), Miguel Ibarra (35.), Ethan Finlay (71.) en Abu Danladi (88.). Middenvelder Lamah viel in de 86e minuut in voor Hernan Grana.



FC Dallas staat met 38 punten uit 29 matchen achtste in de Western Conference. De top zes speelt de play-offs.