Boyata triomfeert met Celtic in 'Old Firm' - Acheampong blinkt uit in China - Dortmund vernedert Gladbach

Dedryck Boyata (rechts) in een kopduel met Morelos. © getty.

Celtic heeft de kraker van de zevende speeldag in de Schotse Premiership tegen Rangers met 0-2 gewonnen. Dedryck Boyata stond bij de bezoekers de hele partij in de verdediging.

Celtic kwam in 'The Old Firm' even na de pauze op voorsprong, toen Rogic raak trof. Griffiths stelde met de 0-2 halfweg de tweede periode de overwinning veilig. Door de derbyzege verstevigt Celtic (19 punten) zijn koppositie. Aberdeen (14) volgt op stek twee, voor de Rangers (11) op de derde plaats.



Boyata, die woensdag in de League Cup zijn comeback vierde nadat hij sinds begin juli aan de kant stond met een knieblessure, lijkt klaar voor de verplaatsing van komende woensdag naar Anderlecht op de tweede speeldag van de Champions League. Zowel paars-wit (3-0 bij Bayern München) als Celtic (0-5 tegen PSG) liepen in hun openingsduel tegen een forse nederlaag aan. Lees ook

Acheampong scoort twee keer Tianjin Quanjian heeft op de 26ste speeldag van de Chinese eerste klasse een pijnlijke 4-1 nederlaag geleden tegen rode lantaarn Tianjin Teda. Frank Acheampong was de grote uitblinker in de derby. De Ghanees, door Anderlecht aan Teda verhuurd, maakte met twee doelpunten binnen de minuut in de eerste helft het verschil. Teda diepte na de pauze via invaller Yuanyi en een eigen doelpunt van Jie de kloof verder uit. Tussendoor redde Pato de eer voor Quanjian. Axel Witsel speelde de hele match voor de bezoekers. In het klassement staat Quanjian (44 punten) vierde, op veertien punten van leider Guangzhou Evergrande. Teda (19 punten) doet een prima zaak en schuift op naar de op twee na laatste stek. © afp.