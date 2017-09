Duizelingwekkende cijfers uit contract van Ousmane Dembélé gelekt

GVS

Ousmane Dembélé is het nieuwe rastalent van Barcelona. De Fransman kwam afgelopen zomer over van Borussia Dortmund. Een mokerslag voor de Duitse club, maar aan de transfer hebben speler én club hun broek alvast niet gescheurd.

Het Duitse weekblad Der Spiegel kon namelijk het contract inkijken van de vleugelaanvaller. Dembélé verdient in Camp Nou 12 miljoen euro per jaar, wat een vijfvoud is van wat hij in het Signal Iduna Park opstreek. Wint Barcelona drie prijzen, krijgt hij nog eens een fikse bonus op zijn rekening gestort.



Maar niet enkel de speler, ook zijn vorige werknemer Dortmund strijkt een aardig centje op. Zoals reeds geweten was met de transfer een bedrag van 105 miljoen euro gemoeid. Maar daar kunnen nog heel wat bonussen bijkomen. Elke 25 matchen die de Fransman aantreedt, moet de Catalaanse club namelijk 5 miljoen op de bankrekening van de Duitsers storten en dit tot een maximum van 100 matchen. Samen met andere supplementen kan deze bonus oplopen tot 40 miljoen euro.



Voorlopig heeft de club uit de Bundesliga echter niet veel aan de extra premies. Dembélé ligt zeker tot de winterstop in de lappenmand.