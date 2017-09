Geen verrassingen in Croky Cup, wél in Nederlandse beker (met deze waanzinnige taferelen tot gevolg)

TLB & ODBS

video Als Charleroi vanavond wint tegen La Louvière, dan hebben alle eersteklassers de zestiende finales van de Croky Cup overleefd. Geen verrassingen dus bij ons, maar in de Nederlandse beker was dat wél het geval. Vitesse werd immers uitgeschakeld door de amateurs van Swift, een club die uitkomt in de Nederlandse vijfde klasse.