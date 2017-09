Dani Alves regelt verzoeningsdiner tussen PSG-spelers (al krijgt hij wel snoeiharde kritiek van Forlán)

XC

Drie dagen na het incident tussen Neymar en Cavani is Dani Alves opgetreden als bemiddelaar. De Braziliaan regelde gisteren in Parijs een etentje voor de PSG-selectie, inclusief de twee kemphanen. Tot in de late uurtjes zouden de spelers onder andere het voorval tijdens het duel met Olympique Lyon hebben besproken. Dat meldt de Franse sportkrant L'Équipe.

Zondagavond tijdens de wedstrijd tegen Olympique Lyon kregen Neymar en Cavani het met elkaar aan de stok over wie een vrije trap en strafschop mocht nemen. Nadien moesten in de catacomben zelfs enkele ploegmaats tussenkomen om een handgemeen tussen de twee Zuid-Amerikanen te vermijden. Om de situatie uit te klaren, heeft Alves gisteren een verzoeningsetentje georganiseerd tussen de PSG-spelers. Zij zouden tot middernacht in het restaurant zijn gebleven om het voorval te bespreken. Het initiatief van de Braziliaanse verdediger is toch wel opvallend, aangezien hij zelfs bij een vrijschop de bal afpakte van Cavani, om die vervolgens aan Neymar te geven. Lees ook Clash der ego's bij PSG: Cavani stuurt Neymar weg bij penalty

