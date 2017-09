"Te dikke" Tevez slaat terug: "Chinese voetbal kan over 50 jaar nog niet mee"

Jesse van de Woestijne

21/09/17 - 17u00 Bron: AD.nl

video De positie van grootverdiener Carlos Tevez bij Shanghai Shenhua is na de komst van trainer Wu Jingui niet meer onomstreden. Wu noemde de Argentijn vorige week zelfs "veel te zwaar". Een opmerking die bij Tevez niet in goede aarde viel.

In een interview met het Franse SFR Sport haalt de Argentijn ongenadig hard uit naar het Chinese voetbal. "Chinese voetballers ontbreken natuurlijk talent dat spelers in Zuid-Amerika en Europa, die opgroeien met de bal, wel hebben. Technisch kunnen ze er niet veel van."



Tevez, die in Shanghai 720.000 euro per week opstrijkt, vindt niet dat het Chinese voetbal in de lift zit. "Het voetbal is anders, de mensen gaan er ook heel anders mee om. Ik denk dat hun voetbal zelfs over vijftig jaar nog niet mee kan."



Ondanks de kritiek van zijn coach mocht Tevez zaterdag in de derby tegen Shanghai SIPG na rust invallen. De Argentijn scoorde meteen, maar kreeg er ook zes om de oren (6-1). Bij rust stond het nog 0-0.