Einde van de soap: Diego Costa keert terug naar Atlético Madrid

Chelsea en Atlético Madrid hebben een akkoord bereikt over de transfer van Diego Costa. De Spaanse spits keert deze winter terug naar de Madrileense club, waar hij eerder van 2010 tot en met 2014 speelde. "Costa moet wel nog tot een persoonlijk akkoord komen, en daarnaast medisch gekeurd worden", meldt Chelsea.

Door de transferban van Atlético kan Costa pas in januari 2018 zijn rentree maken bij 'Los Colchoneros'. De Madrilenen zouden volgens Spaanse bronnen zo'n 60 miljoen euro betalen voor de Spanjaard. Daarmee zou hij de duurste transfer ooit worden van Atlético.



Costa stuurde al maanden aan op een vertrek uit Londen. De spits had geen al te beste relatie met Chelsea-coach Antonio Conte. Zo beweert Costa dat hij begin juni, toen hij bij de Spaanse nationale ploeg was, een bericht kreeg van Conte waarin stond dat hij bij The Blues mocht beschikken. Chelsea haalde zelfs met Álvaro Morata meteen een vervanger in huis.



Costa wordt bij Atlético ploegmaat van Yannick Carrasco en moet in de spits de concurrentie aangaan met Antoine Griezmann, Ángel Correa, Kevin Gameiro, Fernando Torres en Luciano Vietto.