"David Luiz geraakt fit voor CL-duel tegen Atletico" - Bilbao-verdediger geneest opnieuw van teelbalkanker

21/09/17 - 14u07 Bron: Belga

Chelsea-coach Antonio Conte heeft er alle vertrouwen in dat hij volgende week woensdag in het Champions League-duel met Atletico Madrid op David Luiz kan rekenen. De Braziliaanse verdediger liep afgelopen zondag in de competitiematch tegen Arsenal (0-0) een breukje in de pols op, maar lijkt dus speelklaar te geraken.