Burnley strikt voormalig ManU-doelman - Bilbao-verdediger geneest opnieuw van teelbalkanker

Argentijns international Lucas Alario eindelijk speelgerechtigd voor Leverkusen Na een soap die een maand aansleepte, kan Bayer Leverkusen nu eindelijk rekenen op zijn aanwinst Lucas Alario (24). De Argentijnse international werd niet vrijgegeven door zijn oude club River Plate, maar nu kwam de FIFA tussen. De aanvaller kost Bayer 19 miljoen euro.



Het conflict tussen River Plate en Leverkusen begon toen de Duitsers Alario eind augustus zonder toestemming van de Argentijnen medische testen lieten afleggen. River Plate dreigde toen met sancties. Toen Bayer dan begin september het contractueel vastgelegde transferbedrag van 19 miljoen euro op tafel legde, weigerde zijn Argentijnse club hem vrij te geven.



Leverkusen stapte naar de FIFA om zijn nieuwe aanvaller speelgerechtigd te krijgen, en die gaf de Duitse club na een "noodprocedure" gelijk. Coach Heiko Herrlich denkt dat vooral de speler zelf onder de kwestie geleden heeft. "Maar nu begint het nieuwe hoofdstuk waar hij naar verlangde. Met zijn kwaliteiten zal hij ons zeker van dienst zijn", zei de Duitser. Lees ook FIFA onderzoekt jeugdtransfers Chelsea: transferverbod op komst voor Engelse topclub?

Burnley versterkt selectie met voormalig ManU-doelman Lindegaard De Deense keeper Anders Lindegaard heeft een contract tot het einde van het seizoen ondertekend bij Burnley. Dat maakte de club van Rode Duivel Steven Defour vandaag bekend op de teamwebsite.



Lindegaard zat zonder club en moet bij de Clarets het uitvallen van aanvoerder Tom Heaton mee opvangen. De nummer 1 van Burnley onderging vorige week een schouderoperatie en is nog lang out.



De 33-jarige Lindegaard, vijfvoudig international, gaat bij Burnley de concurrentie aan met Nick Pope, de vervanger van Heaton, en Adam Legzdins.



Tussen 2011 en 2015 maakte Lindegaard deel uit van Manchester United. Hij was er stand-in voor Edwin van der Sar en daarna David de Gea en droeg in totaal 29 keer het shirt van de Mancunians. Anders Lindegaard naast De Gea. © photo_news.

"Luiz fit voor Atlético" Chelsea-coach Antonio Conte heeft er alle vertrouwen in dat hij volgende week woensdag in het Champions League-duel met Atletico Madrid op David Luiz kan rekenen. De Braziliaanse verdediger liep afgelopen zondag in de competitiematch tegen Arsenal (0-0) een breukje in de pols op, maar lijkt dus speelklaar te geraken.

"David zal klaar zijn voor de strijd in Madrid tegen Atletico", verklaarde Conte vandaag in de Britse pers. "Goed, want hij is een belangrijke speler voor ons."



Luiz blesseerde zich tegen Arsenal toen hij iets voor halfweg tegen een reclamepaneel langs het veld smakte. De verdediger verbeet de pijn, maar moest later toch gaan douchen omdat hij rood kreeg voor een stevige ingreep op Sead Kolasinac. Luiz kreeg ervoor een schorsing van drie matchen in Engeland.



Chelsea voert na een speeldag de stand aan in zijn Champions League-poule met drie punten, voor AS Roma en Atletico (elk 1 punt). Een puntenloos Qarabag sluit de rangen. © photo news.