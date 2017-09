Emo in Londen: tranen bij doelpuntenmaker Charly Musonda Jr.

Kristof Terreur in Engeland

Zo emotioneel was het dus. Charly Musonda Junior (20) was tot tranen toe bewogen na zijn eerste doelpunt bij Chelsea. Een scenario als in een droom: bij zijn eerste basisplaats trapte hij meteen raak. "Als de andere spelers niet naar me toe waren gelopen, zou ik niet hebben beseft wat er was gebeurd", zei Musonda. Trance.

Een youngster maakte gisteren zijn droom waar. Na jaren in de wachtkamer maakte Charly Musonda eindelijk zijn opwachting in de basis bij Chelsea. In de League Cup tegen tweedeklasser Nottingham, op Stamford Bridge. Zijn kans. De belofteninternational stelde niet teleur. Een aantal goeie acties, aan de zijde van Eden Hazard, werden gevolgd door zijn eerste doelpunt, op slag van rust. Een schot in de verste hoek. De kleinste Musonda wist met zijn vreugde geen blijf. Na een warrige ren gooide hij zich aan de cornervlag plat op zijn buik. "Als ik eerlijk mag zijn: ik had tranen in de ogen", zei onze landgenoot. "Ik herinner het me allemaal niet meer zo goed. Als de jongens niet naar me toe waren gelopen om me te feliciteren, had ik niet eens geweten wat er was gebeurd." De trance van een doelpunt. Fans scandeerden zijn naam. "Ze waren fantastisch." Lees ook Belgen laten Chelsea dansen: twee assists Hazard, goal Musonda en hattrick Batshuayi

Naar dit moment had hij al jaren uitgekeken. Zo graag wilde hij eens voor Chelsea uitblinken, de club die hem op zijn zestiende was komen wegplukken bij Anderlecht. "Van 5 jaar tot 24u", zette hij dinsdag op zijn Instagram. "Unleash. Laat me los." Op Chelsea wist iedereen toen al dat hij zou starten. Hij schreeuwde het van de daken, figuurlijk dan, en vanuit zijn autoruit, letterlijk. Andere jongeren om de club hoorden hem roepen dat hij zijn kans zou krijgen van Conte. Toen al zweefde hij op een wolkje. Na zijn goal zat hij nog iets hoger. Is een van Belgiës grote talenten, met enige vertraging, toch vertrokken? ? Musonda: "Ik was erg opgewonden. Ik was nerveus voor de match. Maar omdat we zo lang moesten wachten, waren de zenuwen tegen de aftrap onder controle. Ik keek hier naar uit. Ik kom uit de Academie en het was een geweldige ervaring om mijn eerste echte match te spelen. Maar het is ook maar de eerste. Ik moet blijven werken." © getty.

Chelsea won uiteindelijk met 5-1 van Nottingham. Eden Hazard was goed voor twee assists, Michy Batshuayi scoorde zijn eerste hattrick, maar toch ging vooral Musonda over de tongen. Coach Antonio Conte was blij met de prestatie van zijn winger, maar gaf geen garanties dat Musonda de komende weken weer bij de kern zit. De League Cup is wat ze is: geen prioriteit voor de topclubs - de ideale competitie om jongeren ervaring op te laten doen. In de Premier en de Champions League viel Musonda sinds begin september immers altijd naast de achttien. Onder andere door de terugkeer van Hazard uit blessure. Begin augustus kreeg hij wel een handvol minuten. Tegen Arsenal in de Community Shield mocht hij tien minuten voor tijd invallen en op de openingsspeeldag tegen Burnley maakte hij de laatste seconden vol. Conte: "Charly speelde een erg goeie match. Maar hij moet hard blijven werken. Vooral fysiek dan. De Premier League is een veeleisende competitie. Hij doet hard zijn best en wij doen er alles aan om hem klaar te stomen." © photo news.