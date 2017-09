'Shine bright like a diamond': blinkende schoenen voor Ronaldo

Pieter-Jan Calcoen

21/09/17 - 11u41 Bron: Nike

De nieuwe schoenen van Ronaldo. © Nike.

Schrik niet als u straks letterlijk verblind wordt door de voeten van Real Madrid-aanvaller Cristiano Ronaldo. Nike heeft namelijk de 'Chapter 5: Cut to Brilliance' ontworpen voor de Portugees, schoenen die fonkelen onder het licht. Op de witte achtergrond prijkt een diamantvormig patroon, het bovenstuk is afgewerkt met veelkleurige details. In het midden van de schoen is een getextureerd CR7-logo genaaid. "De details zijn prachtig, echt cool", aldus Ronaldo zelf, die gisteren met Real bij zijn rentree met 0-1 onderuit ging tegen Real Betis.



De 'Chapter 5: Cut to Brilliance' zullen vanaf 29 september verkrijgbaar zijn op Nike.com.