Blitse Ferrari of niet: ook Rode Duivel baalt soms als een stekker in het verkeer

21/09/17 - 19u55

video Romelu Lukaku die vertrok naar Manchester United, geen vaste basisstek bij een zwalpend Everton én dan ook nog eens in de file staan: het is voorlopig niet de seizoensstart van Kevin Mirallas. De winger van de Rode Duivels postte vandaag een filmpje op Instagram dat hij maakte vanuit zijn Ferrari terwijl hij geduld moest uitoefenen in het verkeer. Ook met een blitse bolide sta je soms gewoon in de file...