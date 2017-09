Karim Benzema blijft Real trouw (en heeft duizelingwekkende vertrekclausule)

Bewerkt door Glenn Van Snick

20/09/17

Karim Benzema heeft zijn contract bij Real Madrid verlengd. Dat heeft de Spaanse kampioen vandaag bekendgemaakt. De 29-jarige Fransman blijft de club tot juni 2021 trouw.

Benzema voetbalt sinds 2009 bij Real. In de Spaanse hoofdstad kroonde hij zich onder meer tweemaal tot Spaans kampioen en won hij drie keer de Champions League. De vorige verbintenis van Benzema liep tot 2019.



Real Madrid heeft in elk geval nagedacht over de bizarre bedragen die tegenwoordig voor spelers worden neergeteld. In het contract van Benzema is een ontsnappingsclausule van 1 miljard euro opgenomen.