FIFA onderzoekt jeugdtransfers Chelsea: transferverbod op komst voor Engelse topclub?

Bron: Daily Mail / FIFA / HLNinEngeland

20/09/17 - 12u32 Bron: Kristof Terreur

Vorig jaar nog werd de transfer van Bertrand Traoré onderzocht door de FIFA. © reuters.

De FIFA heeft een onderzoek gestart naar de transferpraktijken van Chelsea. De club wordt ervan verdacht op onrechtmatige manier minderjarige buitenlandse spelers te hebben vastgelegd. De club ontkent alle aantijgingen: "Wij zijn in orde met alle FIFA regels." Eerder kregen Real Madrid, Barcelona en Atlético al een transferverbod voor gelijkaardige praktijken.

Wordt de Engelse topclub de volgende in het rijtje met transferverboden? De FIFA erkent dat er een onderzoekt loopt naar de praktijken van Chelsea, de club van Eden Hazard, Thibaut Courtois, Michy Batshuayi en Charly Musonda Junior. Het is de derde keer dat Chelsea in het vizier komt voor het onrechtmatig vastleggen van jonge buitenlandse spelers onder 18 jaar. In 2009 kreeg de club van Roman Abramovich een eerste keer een transferverbod opgelegd, maar na beroep bij het TAS werd die schorsing ongedaan gemaakt. Vorig jaar onderzocht de wereldvoetbalbond de overgang van Bertrand Traoré, nadat die voor de club speelde vooraleer hij was vrijgegeven. "Zo lang het onderzoek loopt geven wij geen enkele commentaar", klinkt het bij de FIFA.