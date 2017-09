Tottenham boekt zuinige zege tegen Barnsley in League Cup

Door: redactie

Tottenham heeft zich geplaatst voor de achtste finales van de League Cup. De Spurs boekten op Wembley een zuinige 1-0 overwinning tegen tweedeklasser Barnsley.

Toby Alderweireld kreeg net als Harry Kane en Christian Eriksen rust van Tottenham-coach Mauricio Pochettino, maar met Mousa Dembélé en Jan Vertonghen stond er nog ander schoon volk tussen de lijnen. De Spurs waren voor een klein publiek de hele wedstrijd baas, maar verzuimden vooral de kansen af te maken. Dele Alli (65.) scoorde na een knappe actie van Kieran Trippier het enige doelpunt van de partij. Dembélé werd tien minuten voor tijd naar de kant gehaald, Vertonghen speelde de wedstrijd uit.



Minder goed nieuws was er voor Ritchie De Laet, die met tweedeklasser Aston Villa uitgeschakeld door Premier League-club Middlesbrough. In Villa Park werd het 0-2, Patrick Bamford (58. en 67.) tekende voor de doelpunten. Middlesbrough maakte het verschil pas na de rode kaart voor Tommy Elphick, waardoor Villa met tien kwam te staan. De Laet krijgt dit seizoen amper kansen in de Championship, maar stond wel steevast in de basis in de bekercompetities.



Ook Liverpool zal de League Cup niet winnen. Zonder Simon Mignolet tussen de palen verloren de Reds met 2-0 in en tegen Leicester. De laatste zege van Liverpool dateert van 27 augustus.