Arsenal zeker drie weken zonder Danny Welbeck

19/09/17 - 18u00 Bron: dpa

© getty.

Arsenal zal het de komende drie weken zonder spits Danny Welbeck moeten doen. De Engelsman blesseerde zich zondag in de derby tegen Chelsea (0-0) aan de lies en moet even rust nemen.

"Danny onderging een scan vandaag", legt Arsenal uit op zijn website. "We kunnen nog niet zeggen hoe erg het gesteld is met zijn lies, maar hij zal zeker out zijn tot de interlandbreak (5-10 oktober)."



Arsenal neemt het woensdag in de League Cup thuis op tegen Doncaster. Vervolgens volgen thuiswedstrijden in de Premier League tegen West Bromwich (25 september) en Brighton (1 oktober), en tussendoor het Europa League-duel bij BATE Borisov (28 september).



Mesut Özil hervatte intussen de training. De Duitser miste de partij tegen Chelsea door blessureleed en zal woensdag tegen Doncaster ook nog niet aantreden.