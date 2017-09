Er is er één dolblij: Musonda krijgt eerste basisplaats bij Chelsea

Door: Kristof Terreur

19/09/17

Hij kijkt er hard naar uit. Niet alleen Eden Hazard start morgen in de League Cup tegen tweedeklasser Nottingham Forest, ook Charly Musonda Junior krijgt zijn eerste basisplaats bij Chelsea.

Op het oefencomplex in Cobham wist er eentje een halfuur met zijn vreugde geen blijf. Charly Musonda - binnen een maand wordt hij 21 - krijgt van Antonio Conte eindelijk een volwaardige kans om zich te bewijzen bij de grote jongens. Het talent, dat jaren in de wachtkamer zat, mag aan de zijde van idool en vriend Hazard opdraven in de League Cup tegen Nottingham. Een eerste stap.



Tot eind augustus zat Musonda steevast in de kern bij Chelsea, maar na de terugkeer van Hazard uit blessure belandde hij in de tribune. Conte gelooft naar verluidt in hem, maar hij zal moeten vechten voor minuten. Voorlopig kreeg hij twee keer zijn kans. Een invalbeurt van negen minuten in de Community Shield tegen Arsenal en een handvol seconden in de opener in de Premier League tegen Burnley.



Conte verklapte zondag na de 0-0 tegen Arsenal dat Hazard start tegen Nottingham. "Hij is bijna 100 procent fit", zei zijn coach. "De League Cup wordt zijn laatste stap."