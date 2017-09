Bayern-doelman Neuer komt dit jaar niet meer in actie

Bewerkt door: XC

Manuel Neuer is vanmorgen geopereerd aan een barst in zijn linkervoet. De doelman van Bayern München en de Duitse nationale ploeg komt dit jaar niet meer in actie. Dat heeft Der Rekordmeister bekendgemaakt.

De 31-jarige Neuer liep de barst maandag op tijdens de training. "We vinden het heel jammer voor Manuel Neuer dat hij opnieuw geblesseerd is. De operatie is optimaal verlopen, dat is het belangrijkste", stelt Bayern-voorzitter Karl-Heinz Rummenigge. "We kijken nu samen met onze aanvoerder naar de toekomst. In januari kunnen we weer op een fitte Manuel rekenen."



Neuer maakte pas drie weken geleden zijn rentree in de Bundesliga, na een eerdere blessure. In maart werd de Duitser ook al aan zijn linkervoet geopereerd wegens een barstje. Hij maakte relatief snel zijn rentree, maar raakte in de kwartfinales van de Champions League tegen Real Madrid opnieuw geblesseerd aan de voet. Er volgde geen nieuwe operatie, hij liep wel enkele maanden in het gips.



In de competitiewedstrijd van dinsdag tegen Schalke, waarin Bayern ook niet kan rekenen op de zieke Arjen Robben, staat Sven Ulreich in het doel. Hij verving Neuer ook al in de eerste wedstrijden van dit seizoen.



Bayern München zit in de Champions League in de groep van Anderlecht. Paars-wit verloor vorige week op de openingsspeeldag met 3-0 in Beieren.