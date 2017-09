Iraanse Voetbalbond houdt vast aan stadionverbod voor vrouwen

Bewerkt door: XC

Ondanks massaal protest tegen het controversiële stadionverbod voor vrouwen wil de Iraanse Voetbalbond (FFI) haar beleid niet wijzigen. "Voetbalstadions zijn geen geen geschikte plekken voor vrouwen", verklaarde FFI-voorzitter Mehdi Tadsch. Volgens Tadsch zijn noch de vrouwen noch de samenleving vragende partij om het verbod af te schaffen. Dat meldt het persagentschap ISNA.

Nochtans is er in Iran al enkele jaren een hevig debat aan de gang over de kwestie. Die laaide weer op na de WK-kwalificatiewedstrijd van 5 september tegen Syrië (2-2). Toen werden vrouwelijke Syrische fans in het Asadi-stadion in Teheran toegelaten, Iraanse niet. Het Iraanse parlement betreurde toen de "betreurenswaardige en ergerlijke discriminatie".



De toelating van vrouwen in sportstadions is in Iran een zaak van politiek belang. De invloedrijke geestelijken zijn tegen. De regering van president Hassan Rouhani wil dan weer komaf maken met het verbod, maar vooralsnog zonder succes.