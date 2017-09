Ploegmakker Meunier slachtoffer van chantagevideo

Door: redactie

18/09/17 - 15u26 Bron: Belga

Kurzawa (L) hier naast Neymar. © photo news.

Na de sekstape van Mathieu Valbuena is er in het Franse voetbal opnieuw sprake van een chantagevideo. Afpersers hadden het gemunt op PSG-speler Layvin Kurzawa, die gefilmd werd toen hij zich spottend uitliet over de Franse bondscoach Didier Deschamps.