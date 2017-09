Een grote misser, een heerlijke assist en zijn zevende in evenveel matchen: Lukaku en United leggen Everton over de knie

Kristof Terreur

video Het handje ging achter de oren. Naar de Evertonfans die met hem spotten omdat hij net ervoor een vrijschop in de muur had getrapt. Romelu Lukaku kneep zijn ex-club in het slot mee dood. Een grote misser, een heerlijke assist en zijn zevende in evenveel matchen. 'Big Rom' houdt zijn stats netjes op peil. Genadeloos.

Het vingertje ging in de lucht. Lukaku keek naar boven. Voor de zevende keer dit seizoen dankte hij de Goden. Ze zijn met hem. De straffe start heeft een vervolg. Met de camera op de neus en een brede glimlach om de mond wandelde hij richting tunnel op Old Trafford. Opnieuw de held. Zo heeft hij dat graag. Hij houdt zichzelf in het middelpunt van de belangstelling.



Nochtans leek het er lang op dat we van zijn match tegen Everton weinig zouden onthouden. Op die ene misser na, na zo'n 20 minuten. Jose Mourinho sloeg de handen net niet voor de ogen. Een Portugese vloek volgde. Lukaku had de 2-0 aan de voeten, maar verkwanselde een reuzenkans. Nochtans deed hij alles goed. Tot hij de trekker moest overhalen. Keane speelde een bal achterin zonder kijken breed. Mata was Mata: hij speelde meteen diep en zonderde Lukaku voor doel af. Met het perfecte voet -en loopwerk bracht de Duivel de bal van zijn rechter naar zijn betere linker. Hij hield zijn verdediger af, maar toen hij moest afdrukken, draaide hij zijn linkse voet te ver open. Oog in oog met Pickford besloot hij ver naast. Genade voor zijn ex-club. Zo'n mogelijkheden maakt hij doorgaans met de ogen dicht af. Een misser erbij op het conto van de killer. De balans staat op vier op negen. Meer dan de helft van zijn grote kansen eindigde in doel. © reuters. © reuters.