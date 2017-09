Rode kaart en veldbestormer: Chelsea - Arsenal (0-0) ontvlamt pas in het slot

Kristof Terreur

Niet wat ervan verwacht werd. Chelsea en Arsenal deelden in de topper op Stamford Bridge de punten. Een billijk gelijkspel. Pas in het slot sloeg de vlam in de pan. Een wilde tackle en rode kaart voor Luiz bracht de poppen aan het dansen.

Een levenslang stadionverbod voor een offsidedoelpunt in september en een flinke boete. Voor een idioot was het dat waard. Toen een onwetende Shkodran Mustafi dacht dat hij de winninggoal tegen de touwen had geknikt, sprong een Arsenalfan over de omheining om mee te vieren met zijn held. Het vlaggetje van de assistent-ref hadden ze beiden gemist. Dom, dommer, domst. Mustafi sloeg de armen verbaasd open. Onder begeleiding van vier stewards werd de veldbestormer afgevoerd. Hoongelach was zijn deel.

Het was de intro voor een dol slot, waarin spelers en ook een razende Conte de pedalen verloren. David Luiz liet een bal te ver van de voet schieten en plantte vervolgens zijn uitgestrekt been op de scheen van Kolasinac. Ref Oliver twijfelde niet. Naar de achterzak en rood. Die Kolasinac torpedeerde vervolgens Eden Hazard. Geel. Conte balde voor zijn bank de vuisten en zwaaide met zijn handje. Mooi was het allemaal niet. Lees ook

