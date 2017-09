Invaller Hazard kan Chelsea niet voorbij Arsenal loodsen, Luiz in slot uitgesloten na vreselijke tackle

Door: redactie

17/09/17 - 16u28

© getty.

Chelsea en Arsenal hebben het vanmiddag op Stamford Bridge op een scoreloos gelijkspel gehouden. Eden Hazard viel in, Michy Batshuayi bleef 90 minuten aan de bank gekluisterd. In het absolute slot van de wedstrijd kreeg David Luiz nog rood na een ridicule tackle.

Chelsea, met Thibaut Courtois als enige Rode Duivel in de basis, nam voor eigen publiek het openingskwartier voor zijn rekening. Gaandeweg herstelde Arsenal het evenwicht en voetbalden de Gunners ook de beste kansen bij elkaar. Danny Welbeck kopte een eerste onbegrijpelijk naast, de schuivers van Alexandre Lacazette en Sead Kolasinac werden niet zonder moeite gepakt door Courtois. Halverwege de eerste helft kon ook Chelsea nog eens dreigen. Pedro mocht alleen op Petr Cech afstormen, maar besloot ontzettend zwak op de Tsjechische doelman. Op slag van rust slalomde Aaron Ramsey voorbij Cesar Azpilicueta en David Luiz en punterde hij het leer voorbij Courtois en tegen de paal. In de herneming trapte Lacazette onbesuisd over. Vooral Arsenal mocht zich beklagen over de brilscore aan de rust.