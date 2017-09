PRIMEUR: Man City gaat De Bruyne (130.000 euro per week) flinke opslag geven

Door: Kristof Terreur

16/09/17 - 23u29

© epa.

Loon naar werken. Manchester City wil het contract van Kevin De Bruyne (26) snel openbreken. Met een brutoweeksalaris van 130.000 euro per week behoort de Rode Duivel nog niet bij de topverdieners in de vestiaire. City belooft zijn meest bepalende middenvelder een flinke opslag en een langere overeenkomst. De komende maanden wordt daarover onderhandeld.

Van geld ligt De Bruyne niet echt wakker, maar afslaan zal hij een voorstel zeker niet. Op dit moment voelt hij zich de koning te rijk in Manchester. Familiaal hebben zijn gezinnetje en hij er hun draai en hun geluk gevonden, sportief kan het amper beter. Belangrijke rol in het elftal, fantastische verstandhouding met coach Pep Guardiola, leuke collega's en lof die van overal aanwaait. Stilaan zet hij de stap naar de absolute wereldtop.



De Bruynes huidige overeenkomst loopt pas in 2021 af, maar toch wil Manchester City die nu toch al opwaarderen. Een contract evenredig met zijn status binnen het elftal, dat van een regisseur. Een flinke opslag die hem tussen de grootverdieners in de kleedkamer moet plaatsen - volgens Engelse media nog altijd Sergio Agüero met 220.000 euro per week. Op dit moment verdient De Bruyne een basisloon van 6 miljoen pond bruto per jaar. Omgerekend in euro zo'n 6.820.000 euro bruto per jaar, of 130.000 euro per week. Een bedrag dat met bonussen nog wat kan oplopen. Als hij in 60 procent van de wedstrijden minstens 45 minuten speelt, komt daar per jaar nog eens 900.000 euro bovenop. Voor Champions Leaguewinst is er een premie van 850.000 euro voorzien. Voor de titel in de Premier League 570.000 euro en voor kwalificatie voor de poulefases van de Champions League hetzelfde bedrag. De echte onderhandelingen over het nieuwe contract moeten nog van start gaan, maar er mag worden aangenomen dat hij in de eerste plaats een hoger gegarandeerd loon zal krijgen. Zo gaat het altijd.



Zware contracten

Manchester City heeft voldoende middelen om zulke hoge lonen uit te betalen. Jaarlijks draait de club een omzet van 525 miljoen euro, waarvan 216 miljoen aan tv-gelden. De huidige loonmassa ligt op 262 miljoen euro per jaar. De helft van zijn totale budget - zoals het een gezonde onderneming betaamt. De club ontdeed zich deze zomer van enkele zware contracten uit het verleden. Ondanks uitgaven van 250 miljoen euro kregen de nieuwkomers eerder prestatiegerichte contracten. Zoals De Bruyne moeten ze zich eerst bewijzen. Toen De Bruyne in 2015 voor 76 miljoen euro naar Manchester City vertrok, een som die in drie schrijven wordt betaald, circuleerde een gemiddeld weeksalaris van 320.000 euro. Gespreid over zes jaar en alle bonussen inbegrepen - tot de Ballon d'Or toe - klopte dat. Alleen zou hij om dat bedrag te krijgen wel elke mogelijke prijs moeten winnen. Wat niet het geval was. De 36 miljoen pond basisloon over zes jaar was op 30 augustus 2015 ongeveer 50 miljoen euro waard. Door de devaluatie van de pond, na de Brexitstemming, zijn die ponden nog 'maar' 41 miljoen euro waard.



Guardiola vol lof

Pep Guardiola vindt De Bruyne één van de beste spelers met wie hij ooit samenwerkte en wil zijn elftal helemaal rond zijn assistkoning uitbouwen. Guardiola: "De dimensie die die gast heeft... Ongelooflijk. Ik zag hem in Wolfsburg, in Duitsland. Hij had die kwaliteit, die toewijding zonder de bal, die leergierigheid, die intelligentie - hij is zo slim. (knipt met de vingers) Hij heeft maar één instructie nodig om te weten wat gedaan. Zo snel. Hij produceert een enorm hoog aantal passes en assists. Hij is snel. (wijst naar de ogen) Hij ziet de ruimte beter en sneller dan om het even wie. Hij is goed met de bal aan de voet. Zijn loopwerk is goed. Hij valt de ruimtes goed aan. Hij is een complete speler. Hij is hier graag. Wij zijn een lucky team, een gelukkige club omdat Kevin bij ons speelt. Dit seizoen is zijn gemoed ook erg goed - daar zit het geluk van het vaderschap wellicht veel voor tussen, ik weet het niet. Hij is altijd optimistisch. Eén van onze kapiteins. Ik ben zo blij met zijn prestaties. Niet alleen vandaag, ook de voorbije weken."