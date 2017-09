Birmingham bedankt Harry Redknapp voor bewezen diensten

Bewerkt door: PL

16/09/17 - 21u20 Bron: Belga

© getty.

Birmingham City heeft coach Harry Redknapp (70) de laan uitgestuurd. Dat meldt de Championship-club vanavond.

Redknapp moet opstappen na zes opeenvolgende nederlagen. Hij kwam vorig seizoen als opvolger van de Italiaan Gianfranco Zola aan het roer met nog drie speeldagen in de Championship voor de boeg. Door zeges in de twee laatste wedstrijden wist Redknapp Birmingham City voor de degradatie te behoeden. Vijf maanden na zijn aanstelling mag de voormalige coach van onder meer Tottenham en Portsmouth op zoek naar een andere job.



"Door de zwakke start van de campagne, met als resultaat een voorlaatste plaats in de stand, hebben we geen andere keus dan het onmiddellijk beëindigen van het contract van de manager", zo klinkt het op de clubwebsite. Voormalig Blues-middenvelder Lee Carsley neemt voorlopig de taken van Redknapp over.