Larissa presenteert Jacky Mathijssen als nieuwe hoofdcoach

16/09/17 - 10u35 Bron: Belga

De Griekse eersteklasser AE Larissa heeft gisteravond Jacky Mathijssen gepresenteerd als nieuwe hoofdcoach. Voor de Limburger is het zijn tweede avontuur in Griekenland, na een avontuur bij tweedeklasser Fostiras in het seizoen 2013-2014.