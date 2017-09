Kolo Touré stopt met voetballen en wordt coach - Benitez opnieuw in dug-out - voorzitter Juve geschorst?

Door: redactie

15/09/17 - 18u25

© getty.

Kolo Touré keert niet meer terug als voetballer. De 36-jarige Ivoriaan liet vrijdag weten toe te treden tot de technische staf van Celtic. Bij de Schotse kampioen was hij vorig seizoen als speler voor het laatst actief.

Touré kwam eerder uit voor Arsenal, Manchester City en Liverpool. Voor Ivoorkust kwam hij tot 120 interlands. "Het is fantastisch om terug te zijn bij deze club", aldus Touré, die assistent wordt van hoofdcoach Brendan Rodgers bij de club van Dedryck Boyata, die het in de groepsfase van de Champions League opneemt tegen Anderlecht. "Het leven als voetballer is definitief voorbij. Ik kan me nu volledig concentreren op het coachen."

Herstelde Rafa Benitez opnieuw in dug-out van Newcastle United

Rafael Benitez neemt zaterdag in de thuiswedstrijd tegen Stoke City opnieuw plaats op de trainersbank van Newcastle United. Dat bevestigden 'The Magpies' vrijdag op hun website.



De Spaanse coach van Newcastle zakte vorig weekend niet mee af naar Swansea, omdat hij nog niet volledig hersteld was van een rugoperatie die hij tijdens de interlandbreak onderging.



"Ik probeerde wel, maar ik voelde me heel ziek en was geen meerwaarde voor het team. Het was beter om het werk aan de staf over te laten", getuigde Benitez. "Ik stond de hele week met hen in contact en alles verliep uitstekend. Achter de schermen is goed werk geleverd. De hele wedstrijd tegen Swansea City (die Newcastle won met 0-1, nvdr.) hing ik aan de telefoon en maakte ik aantekeningen vanuit mijn zetel."



Zaterdag maakt Benitez zijn wederoptreden in het St. James' Park, waar Stoke City over de vloer komt in het kader van de vijfde speeldag in de Premier League. Promovendus Newcastle United bezet na vier competitieduels de tiende plaats.