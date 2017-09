Kolo Touré stopt met voetballen en wordt coach - Benitez opnieuw in dug-out - voorzitter Juve geschorst?

Door: redactie

15/09/17 - 18u25

© getty.

Kolo Touré keert niet meer terug als voetballer. De 36-jarige Ivoriaan liet vrijdag weten toe te treden tot de technische staf van Celtic. Bij de Schotse kampioen was hij vorig seizoen als speler voor het laatst actief.

Herstelde Rafa Benitez opnieuw in dug-out van Newcastle United Rafael Benitez neemt zaterdag in de thuiswedstrijd tegen Stoke City opnieuw plaats op de trainersbank van Newcastle United. Dat bevestigden 'The Magpies' vrijdag op hun website.



De Spaanse coach van Newcastle zakte vorig weekend niet mee af naar Swansea, omdat hij nog niet volledig hersteld was van een rugoperatie die hij tijdens de interlandbreak onderging.



"Ik probeerde wel, maar ik voelde me heel ziek en was geen meerwaarde voor het team. Het was beter om het werk aan de staf over te laten", getuigde Benitez. "Ik stond de hele week met hen in contact en alles verliep uitstekend. Achter de schermen is goed werk geleverd. De hele wedstrijd tegen Swansea City (die Newcastle won met 0-1, nvdr.) hing ik aan de telefoon en maakte ik aantekeningen vanuit mijn zetel."



Zaterdag maakt Benitez zijn wederoptreden in het St. James' Park, waar Stoke City over de vloer komt in het kader van de vijfde speeldag in de Premier League. Promovendus Newcastle United bezet na vier competitieduels de tiende plaats. Benitez. © getty.

Juventus-voorzitter Andrea Agnelli riskeert schorsing van 2,5 jaar De disciplinaire commissie van de Italiaanse voetbalbond (FIGC) zou Juventus-voorzitter Andrea Agnelli een schorsing van maximaal 2,5 jaar willen opleggen. Dat schrijven diverse Italiaanse sportkranten vrijdag. De FIGC opende een onderzoek naar de dubieuze contacten tussen Allegri en de beruchte maffiaclan 'Ndrangheta.



In het kader van een onderzoek naar de aanwezigheid van maffiosi in de Italiaanse voetbalstadions werden Agnelli en drie andere bestuurders van Juventus gedagvaard door de FIGC. Volgens het parket zou 'Ndrangheta binnengedrongen zijn in de harde supporterskern van de Oude Dame. Agnelli wordt ervan verdacht te hebben onderhandeld met de maffiaclan uit Calabrië over de massale verkoop van tickets en abonnementen. In de Serie A kunnen supporters echter maximaal vier tickets per keer kopen. 'Ndrangheta maakte daar volgens het parket van Turijn misbruik van en verkocht de tickets boven hun waarde of deelde ze uit aan amokmakers.



Volgens Italiaanse media heeft de disciplinaire commissie van de FIGC dertig maanden schorsing en een boete van 50.000 euro gevorderd tegen Agnelli. Commissievoorzitter Giuseppe Pecoraro wil de schorsing ook doortrekken op het Europese niveau. Agnelli werd vorige week nog verkozen tot voorzitter van de European Club Association (ECA). De Juve-voorzitter ontkent de aantijgingen. Hij gaf wel toe gesproken te hebben met Rocco Dominello, een Ultra die gelinkt wordt aan 'Ndrangheta en veroordeeld werd tot zeven jaar celstraf.



Juventus zelf kijkt dan weer aan tegen een boete van 300.000 euro en twee wedstrijden achter gesloten deuren. De Italiaanse landskampioen en haar voorzitter kennen hun sanctie binnen uiterlijk tien dagen.