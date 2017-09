Mathijssen bijna nieuwe coach van Griekse Larissa

Niels Vleminckx

14/09/17 - 13u11

© photo news.

Jacky Mathijssen wordt zo goed als zeker de nieuwe trainer van AEL Larissa. De Limburger is momenteel in Griekenland om de laatste details te bespreken. Zonder ongelukken wordt hij om 17u voorgesteld.

Mathijssen had vorig jaar al een aanbieding van Larissa, maar weigerde toen wegens net niet wat hij wilde

Onze redactie kon Mathijssen voorlopig nog niet telefonisch bereiken, maar zijn post op Twitter van gisterenochtend (zie onderaan) is alvast veelzeggend. Opvallend: Mathijssen had vorig jaar al een aanbod van Larissa, maar weigerde toen nog wegens "net niet" wat hij zocht.



Mathijssen is een bekend gezicht van het Griekse voetbal. In het seizoen 2013-2014 was hij al coach van tweedeklasser Fostiras, waar hij bekroond werd tot beste coach van de competitie. Sinds zijn vertrek bij Westerlo eind vorig seizoen zocht Mathijssen een nieuwe job.