Ecuador ontslaat bondscoach Quinteros

14/09/17



Ecuador heeft bondscoach Gustavo Quinteros (52) ontslagen. De voormalig Boliviaans international, sinds 2015 in functie, wordt verweten slecht te hebben gepresteerd in de kwalificatie richting het WK voetbal.

Ecuador verloor vorige week met 1-2 van Peru. Het is vrijwel uitgesloten dat het land zich nog plaatst voor de wereldtitelstrijd van 2018 in Rusland. Na zestien van de achttien speeldagen is Ecuador met 20 punten pas achtste in de Zuid-Amerikaanse kwalificatiezone. De top vier plaatst zich rechtstreeks, de vijfde speelt barrages.



Met de Argentijn Jorge Celico benoemde de Ecuadoraanse federatie meteen een opvolger.