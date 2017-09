Ook daags na zijn eerste goal in Champions League zoog Lukaku in straten van Manchester aandacht naar zich toe

YP

14/09/17 - 08u32 Bron: Daily Mail

Romelu Lukaku wears £1000 Givenchy jumper to lunch after helping Man United to Champions League victory https://t.co/pouHM5Cllp pic.twitter.com/qqx7eRtuMD

Eergisteren schitterde hij nog door te scoren in zijn Champions League-debuut voor Manchester United tegen Bazel (3-0), gisteren haalde Romelu Lukaku alweer de tabloids. Niet dankzij een of andere uitspraak of goal op training, wél dankzij zijn outfit. Toen onze landgenoot in de straten van Manchester werd gespot met enkele vrienden om te gaan luchen, ging er bij de fashionista's immers een belletje rinkelen.



'Big Rom' had voor het uitje gekozen voor een opvallende trui van Givenchy, wat hem dus een plaatsje opleverde op de website van onder andere Daily Mail. Kleine boodschap aan diegene die zo'n exemplaar zouden willen toevoegen aan hun garderobe: je betaalt er al gauw zo'n 1.100 euro voor.