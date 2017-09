Dikstbetaalde speler ter wereld uit kern gelaten wegens... te dik

YP

13/09/17 - 14u53 Bron: Daily Mail

© afp.

Ik ga hem nu niet selecteren. Hij is er fysiek niet klaar voor, hij is niet fit genoeg. Hij heeft overgewicht Wu Jingui © afp.

Hoe zou het nog zijn met Carlos Tevez in China? Wel, het gaat de Argentijn momenteel niet echt voor de wind. Sinds hij in december een contract ondertekende bij Shanghai Shenhua, wist hij in elf wedstrijden slechts twee schamele keren de weg naar het doel te vinden. Je mag meer verwachten van een spits die 722.000 euro per week vangt, toch?



Een mening die ook Wu Jingui is toegedaan. Hij volgde Gustavo Poyet op als trainer van de Chinese club nadat het team na een teleurstellende start pas elfde is. En Wu grijpt meteen in, want hij weigert zijn dikstbetaalde speler (die weliswaar net terug is na kuitproblemen) op te nemen in de wedstrijdkern. "Ik ga hem nu niet selecteren. Hij is er fysiek niet klaar voor, hij is niet fit genoeg. Hij heeft overgewicht (...). Ik moet mijn verantwoordelijkheid nemen voor de ploeg en voor de spelers. Als een speler niet in staat is zijn uiterste best te doen om te spelen, heeft het geen zin dat je hem selecteert. Ik heb heel veel grote spelers getraind en nooit selecteerde ik op basis van reputatie", aldus de coach.