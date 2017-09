Batshuayi scoort niet twee, maar één keer - Carrasco en Nainggolan spelen gelijk

KTH

Champions League Twee werden er een. De UEFA nam hem er eentje af. Michy Batshuayi dacht dat hij twee goals had gemaakt tegen Qarabag, de 5-0 en de 6-0, maar die laatste werd uiteindelijk gecatalogeerd als een own-goal van Medvedev.

Het gevoel neemt hij toch mee. 't Zal deugd doen. Net als vorig seizoen is Batshuayi tweede keus voor Antonio Conte, maar hij heeft het voordeel dat Chelsea dit seizoen meer matchen speelt. Vanavond tegen Qarabag stond hij nog eens aan de aftrap. Een kans die hij niet zou hebben gekregen als Spurs Fernando Llorente op Deadline Day niet voor de neus van de kampioen had weggesnoept. Dan zou de Duivel op uitleenbasis elders zijn gestald. Na een moeilijke eerste helft bloeide hij erna toch open. Qarabag was eigenlijk nooit een partij voor Chelsea. Courtois lag met een pass aan de basis van een doelpunt - 'assist'. Hazard viel in de tweede helft in en dribbelde als een uitgelaten jongen.

Geen goals in Rome, Atlético blijft ongeslagen op Italiaanse bodem

In die andere wedstrijd in groep B gaf het AS Roma van Radja Nainggolan Atlético Madrid partij. De Madrilenen lieten Yannick Carrasco op de bank en zagen al snel zijn vervanger Luciano Vietto nipt naast besluiten.



In een leuke wedstrijd probeerde Nainggolan het meermaals van op afstand, maar zonder resultaat. Op het uur mocht Carrasco dan toch invallen, maar ook de flankaanvaller kon de ban niet breken voor zijn club. In het slot besloot Saul Niguez nog op de paal, maar ook hij kon niets doen aan de 0-0.



Vooral voor Roma smaakt dit gelijkspel zuur. Van de laatste acht Champions League-duels in eigen huis konden de Romeinen er slechts een winnen. Atlético blijft dan weer ongeslagen op het kampioenenbal tegen een Italiaanse tegenstander.