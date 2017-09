Forfaitzege PSG: Neymar, Mbappé en Cavani aan kanon

Tomas Taecke

Nog in de poule van Anderlecht rekende PSG snel af met het Schotse Celtic. Thomas Meunier zag vanaf de bank hoe Cavani, Mbappé en Neymar al voor de rust de wedstrijd in een beslissende plooi legden. Na de rust nam de Franse club wat gas terug en kreeg ook Celtic kansjes, toch werd het na een owngoal van Lustig en de tweede van Cavani nog 0-5. Een evenaring van de grootste uitzege voor PSG ooit in Europa in Anderlecht in 2013 en tevens de grootste thuisnederlaag van Celtic ooit. Een prima start van de campagne dus voor PSG, dat eind deze maand in het eigen Parc des Princes meteen voor een sleutelduel staat tegen Bayern met het oog op de groepswinst.