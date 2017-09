Van een verkeerde onderbroek tot speelverbod van 1.000 (!) jaar: vijf opmerkelijke schorsingen op een rij

XC

12/09/17 - 14u11

© rv.

Axel Witsel weigerde na de thuiswedstrijd tegen Beijing Guoan (2-2) de hand van de scheidsrechter te schudden. Het kwam de Rode Duivel duur te staan: een boete van 13.500 euro en een schorsing van één wedstrijd. Een overzicht van vijf andere merkwaardige suspensies uit de voetbalwereld.

Gokkantoor op onderbroek Op het EK van 2012 nam Portugal het op tegen Denemarken. Cristiano Ronaldo en co wonnen met 3-2, maar het was niet CR7 die tijdens de match met de aandacht ging lopen, wél Nicklas Bendtner. De spits nam beide Deense doelpunten voor zijn rekening, en bij zijn tweede treffer vierde hij door zijn shirt omhoog te trekken. Daardoor werd een deel van zijn onderbroek zichtbaar, waar de naam van een Iers gokkantoor op gedrukt stond. "Alle kledingstukken of andere attributen die gedragen worden tijdens het EK moeten vrij zijn van elke vorm van reclame", klinkt het bij de UEFA. De Europese Voetbalunie veroordeelde Bendtner uiteindelijk tot een wedstrijd schorsing en een boete van 100.000 euro. Lees ook Axel Witsel weigert hand aan ref: één match geschorst en 13.500 euro boete



Speel mee: de gouden 11 & win 25.000 euro cash! © belga.

Sekstapeschandaal Zoek de voorbije twee jaar niet naar prestaties van Karim Benzema bij de Franse nationale ploeg. De spits van Real Madrid zou eind 2015 als tussenpersoon een rol hebben gespeeld in een afpersingszaak rond zijn collega-international Mathieu Valbuena, die flink moest betalen om te voorkomen dat een sekstape openbaar zou worden gemaakt. De Franse voetbalbond, de FFF, besloot om Benzema te schorsen, tot de rechtszaak van de baan was. "Het is te belachelijk voor woorden. Ik word beschuldigd en door het slijk getrokken alsof ik een crimineel ben. Het is een verschrikking. Ik ben echt nergens schuldig aan", reageerde de Franse aanvaller. De laatste selectie van Benzema voor de nationale ploeg dateert al van oktober 2015. © afp.

'Racistische' Mario De flamboyante Mario Balotelli veroorzaakte op 1 december 2014 ophef in Engeland. De Italiaanse spits, toen in dienst van Liverpool, deelde op zijn Instagram-account een afbeelding van computerspelfiguurtje Super Mario, met de tekst "Wees niet racistisch. Wees als Mario. Een Italiaanse loodgieter, gecreëerd door de Japanners, die Engels praat, een snor heeft als een Mexicaan, springt als een zwarte en muntjes raapt als een Jood." Een Joodse organisatie in Engeland betichte vervolgens Balotelli van antisemitisme, hij werd uiteindelijk door de Engelse voetbalbond FA voor één wedstrijd geschorst. Daarnaast moest hij een boete van 43.000 euro betalen. © rv.

Commentator Jones Vinnie Jones kreeg in november 1992 een schorsing van drie jaar opgelegd. Reden? De veelbesproken middenvelder - die onder meer ooit voor Chelsea speelde - leverde destijds commentaar in 'Soccer's hard Men', een video waar voetbalgeweld en vieze overtredingen verheerlijkt werden. Nadien startte Jones een acteurscarrière met onder andere een rol in Lock, Stock and Two Smoking Barrels, Snatch en Gone in 60 Seconds. © rv.