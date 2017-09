Daum moet na mislopen WK opstappen bij Roemenië - Chapecoense zet opnieuw trainer aan de deur

Bewerkt door: PL/XC

12/09/17

Daum ontslagen bij Roemenië

De Roemeense voetbalbond (FRF) zet de samenwerking met bondscoach Christoph Daum stop. De Duitser, een voormalig trainer van Club Brugge, greep met Roemenië naast kwalificatie voor het WK in Rusland en betaalt daar nu de prijs voor.



Op de website van de Roemeense federatie staat te lezen dat er met de 63-jarige Daum gesprekken worden opgestart om het contract te beëindigen. Daarna start de zoektocht naar een opvolger.



Roemenië verloor vorige week met 1-0 in Montenegro en verspeelde zo de laatste kans om zich te plaatsen voor het WK van volgende zomer. Met 9 op 24 staat Roemenië vierde in zijn poule, achter Polen (19), Montenegro (16) en Denemarken (16).



Christoph Daum kwam in de zomer van 2016 aan het roer bij Roemenië. Hij ondertekende een contract voor twee jaar, dat automatisch zou worden verlengd bij kwalificatie voor het WK.



Tussen november 2011 en mei 2012 was de Duitser aan de slag bij Club Brugge. De opvolger van Adrie Koster werd met blauw-zwart vicekampioen en verliet Jan Breydel om privé-redenen.