Club van Steven Defour moet doelman maandenlang missen

Bewerkt door: PL

11/09/17 - 07u57 Bron: ANP

© photo news.

Burnley, de club van Rode Duivel Steven Defour, moet het enkele maanden stellen zonder aanvoerder en doelman Tom Heaton. De Engelse international kwam gisteren tijdens het duel in de Premier League tegen Crystal Palace (1-0) ongelukkig neer nadat hij een bal uit de lucht plukte. Daarbij schoot zijn schouder uit de kom. Heaton moest naar het ziekenhuis voor nader onderzoek.



"Ik vrees dat we eerder aan maanden dan weken afwezigheid moeten denken", aldus Burnley-coach Sean Dyche, die zag hoe vervanger Nick Pope met het nodige geluk de nul hield en daarmee de zege veiligstelde.



Heaton (31) is een vaste waarde in de Engelse selectie van bondscoach Gareth Southgate. De drievoudig international geldt als tweede keus achter Joe Hart.