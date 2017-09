Dortmund-aanvoerder Marcel Schmelzer opnieuw in de lappenmand met enkelblessure

Bewerkt door: XC

Borussia Dortmund zal het een tijdje zonder zijn aanvoerder Marcel Schmelzer moeten doen. De Duitse linksachter blesseerde zich gisteren aan de enkel in de wedstrijd tegen Freiburg en Dortmund liet via de clubwebsite weten dat hij zeker zes weken buiten strijd zal zijn.

De 29-jarige Schmelzer liep gedeeltelijk gescheurde ligamenten van zijn enkel op in het 0-0-gelijkspel, het eerste puntenverlies van Dortmund dit seizoen. Hij was net op tijd fit geraakt voor de wedstrijd na een gelijkaardige blessure. Schmelzer zal enkele competitiewedstrijden missen en is er uiteraard ook niet bij in de eerste wedstrijd van Dortmund in de Champions League van komende woensdag tegen Tottenham.



Ook de Spanjaard Marc Bartra is onzeker voor de wedstrijd tegen Tottenham. De centrale verdediger kampt met hinder in de lies en zijn toestand zal dag per dag bekeken worden.