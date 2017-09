Ciman gaat met Montreal Impact onderuit tegen New England Revolution

Bewerkt door: MH

10/09/17

Ciman (l) ging met 1-0 ten onder © photo news.

Laurent Ciman heeft in de Amerikaanse Major League Soccer (MLS) een nipte nederlaag geleden met zijn team Montreal Impact. Op het veld van New England Revolution gingen de Canadezen met 1-0 onderuit.

De enige treffer in het Gillette Stadium in Foxborough (Massachusetts), waar 20.000 fans het duel bijwoonden, werd na 68 minuten gemaakt door Lee Nguyen. Ciman speelde centraal achterin de hele wedstrijd voor Montreal.



Door het verlies blijft de ploeg van Ciman zevende in de Eastern Conference met 36 punten uit 27 matchen. De top zes plaatst zich voor de play-offs.