Ciman gaat met Montreal Impact onderuit - Januzaj beleeft succesvol debuut bij Sociedad

Bewerkt door: MH

10/09/17 - 14u20 Bron: Belga

Ciman (l) ging met 1-0 ten onder © photo news.

Adnan Januzaj vierde vanmiddag zijn debuut in La Liga met Real Sociedad. De winger, overgenomen van Manchester United, speelde 73 minuten mee op het veld van Deportivo La Coruna. Real Sociedad haalde het met 2-4 en blijft zo, samen met FC Barcelona, de enige ploeg die na drie speeldagen het maximum van 9 punten heeft. Volgend weekend spelen Januzaj en co thuis tegen Real Madrid. Voor de Basken scoorden Juanmi (3.), Diego Llorente (83.) en Asier Illarramendi (4., 86.) Bij Depor viel Zakaria Bakkali in na 70 minuten. Adrian Lopez (27.) en Florin Andone (50.) troffen raak bij de thuisploeg.

Ciman verliest met Montreal

Laurent Ciman heeft in de Amerikaanse Major League Soccer (MLS) een nipte nederlaag geleden met zijn team Montreal Impact. Op het veld van New England Revolution gingen de Canadezen met 1-0 onderuit.



De enige treffer in het Gillette Stadium in Foxborough (Massachusetts), waar 20.000 fans het duel bijwoonden, werd na 68 minuten gemaakt door Lee Nguyen. Ciman speelde centraal achterin de hele wedstrijd voor Montreal.



Door het verlies blijft de ploeg van Ciman zevende in de Eastern Conference met 36 punten uit 27 matchen. De top zes plaatst zich voor de play-offs.