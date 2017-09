Castagne wint met Atalanta - Januzaj beleeft succesvol debuut bij Sociedad - Ciman gaat met Montreal Impact onderuit

Bewerkt door: MH

Angers, met invaller Baptiste Guillaume, raapt punt bij Saint-Étienne Saint-Étienne en Angers hebben elkaar op de vijfde speeldag van de Franse Ligue 1 in evenwicht gehouden. Na twee vroege treffers eindigde de partij op 1-1.



Cabella (1.) zette Saint-Étienne onmiddellijk op rozen, maar Mangani (9.) hing op strafschop de bordjes snel weer op gelijke hoogte. Saint-Étienne moest met tien verder na tweemaal geel voor Pajot vlak na de pauze, maar Angers kon niet profiteren van de man meer situatie. In het slot liep ook bezoeker Crivelli tegen een rode kaart aan. Baptiste Guillaume viel bij Angers in in de 73ste minuut.



Saint-Étienne, derde met tien punten, ziet Paris Saint-Germain (15 punten) en Monaco (12 punten) in de stand verder uitlopen. Angers staat met zeven punten op de zevende stek. Lees ook Lukaku blijft goals vrolijk tellen, United blijft steken op gelijkspel

Lewandowski is kritisch voor transferpolitiek van eigen ploeg: "Bayern moet topspelers aan hoge sommen durven kopen"



Timothy Castagne debuteert bij Atalanta met driepunter Atalanta Bergamo heeft op de derde speeldag van de Italiaanse Serie A de punten thuis gehouden tegen Sassuolo. Het duel eindigde op 2-1. Sensi (27.) bracht Sassuolo op voorsprong, maar via Cornelius (35.) en Petagna (77.) zette Atalanta de scheve situatie recht. Timothy Castagne, deze zomer overgekomen van Racing Genk, vierde zijn debuut in de Atalanta-defensie en speelde de volledige wedstrijd.



Udinese versloeg, dankzij een goal van Jankto (15.), Genoa met 1-0. Bij de bezoekers kreeg Bertolacci rood na 39 minuten, waarna coach Ivan Juric zijn ploeg herschikte en Stephane Omeonga iets voor rust het veld op stuurde. Bij Udinese liep ook invaller Pezzella elf minuten voor tijd tegen een rode kaart aan.



In de stand hangt Atalanta met drie punten in de middenmoot. Genoa (1 punt) kon dit seizoen nog niet winnen en staat in de kelder. © getty.

Debuterende Januzaj blijft met Real Sociedad in spoor van Barça Adnan Januzaj vierde vanmiddag zijn debuut in La Liga met Real Sociedad. De winger, overgenomen van Manchester United, speelde 73 minuten mee op het veld van Deportivo La Coruna.



Real Sociedad haalde het met 2-4 en blijft zo, samen met FC Barcelona, de enige ploeg die na drie speeldagen het maximum van 9 punten heeft. Volgend weekend spelen Januzaj en co thuis tegen Real Madrid.



Voor de Basken scoorden Juanmi (3.), Diego Llorente (83.) en Asier Illarramendi (4., 86.) Bij Depor viel Zakaria Bakkali in na 70 minuten. Adrian Lopez (27.) en Florin Andone (50.) troffen raak bij de thuisploeg. © epa.