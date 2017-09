Monaco, zonder Tielemans, krijgt oplawaai in Nice (4-0) - Carrasco bijt met Atlético tanden stuk op Valencia

Bewerkt door: XC

9/09/17 - 20u15 Bron: Belga

© photo news.

Monaco heeft op de vijfde speeldag in de Franse Ligue 1 zijn eerste nederlaag van het seizoen geleden. De kampioen kreeg in Nice geen voet aan de grond en verloor met 4-0.



Balotelli (6. op strafschop, en 60.) was met twee treffers de uitblinker bij de thuisploeg. Pléa (18.) en Ganago (85.) namen de twee andere doelpunten bij Nice voor hun rekening. Youri Tielemans bleef bij de bezoekers de hele partij op de bank.



In de stand staat Monaco met twaalf punten uit vijf wedstrijden op de tweede plaats. Paris Saint-Germain, dat vrijdag geen spaander heel liet van Metz (1-5), voert de lijst aan met het perfecte rapport van vijftien punten. Nice staat negende met zes punten.