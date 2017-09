Engels scoort bij debuut - Monaco, zonder Tielemans, krijgt oplawaai in Nice - Carrasco bijt met Atlético tanden stuk op Valencia

Bewerkt door: XC

9/09/17

© Olympiakos.

Igor de Camargo helpt APOEL Nicosia met twee treffers voorbij Nea Salamis

APOEL Nicosia heeft op de derde speeldag van de Cypriotische eerste klasse Nea Salamis geklopt met 1-4. Igor de Camargo nam bij APOEL twee doelpunten voor zijn rekening.



Damahou (6.) zette Salamis op 1-0, maar nadien was het al APOEL wat de klok sloeg. Via Sallai (27.), tweemaal De Camargo (57. op penalty, en 72.) en Poté (86.) klom het team uit Nicosia naar 1-4. De Camargo kreeg twaalf minuten voor tijd een applauswissel.



APOEL werkt zijn wedstrijden van de eerste en tweede speeldag pas later af, dus pakte het tegen Nea Salamis zijn eerste punten van het seizoen. Met drie punten hangt het in de middenmoot.



Woensdag trekken De Camargo en co op de eerste speeldag van de Champions League naar Bekerhouder Real Madrid.